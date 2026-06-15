В СВР предостерегли Армению от серьезной ошибки в отношениях с Западом

Нарышкин: Ереван ошибется, если будет ориентироваться только на помощь Запада

Власти Армении могут совершить ошибку, если будут ориентироваться исключительно на помощь и поддержку Запада. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Если армянское руководство будет ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада, то, конечно, совершит ошибку», — сказал он.

По его мнению, такие действия могут значительно осложнить ситуацию внутри страны, создать «дополнительные барьеры и затруднения в экономическом развитии» Армении. Нарышкин выразил надежду, что руководство Армении все же примет разумное решение в этом вопросе.

2 июня Пашинян высказался о возможности проведения референдума по вопросу вступления страны в ЕС. Он рассказал, что голосование может состояться только после того, как Ереван официально обратится к Брюсселю с просьбой рассмотреть его кандидатуру и получит соответствующий статус.

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения.

Ранее Армения выразила надежду на решение разногласий с Россией.