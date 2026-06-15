Политолог объяснил, почему Трамп торопился заключить соглашение с Ираном

Политолог Сажин: Трампу нужен мир с Ираном в преддверии выборов в конгресс

Для президента США Дональда Трампа крайне важна сделка с Ираном, поскольку близится 4 июля — дата 250-летия независимости США. Промежуточные выборы в конгресс также не за горами. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

При этом соглашение между Вашингтоном и Тегераном может стать полным поражением израильской политики и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Нынешние события могут повлиять на исход выборов в парламент Израиля, считает эксперт.

«Большой вопрос — сможет ли Нетаньяху сохранить свой пост», — сказал Сажин.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным иранского агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Ранее Нетаньяху заявил США о планах продолжить операцию в Ливане.