Глава Минобороны Белоруссии объяснил расширение военного сотрудничества в ШОС

Хренин: расширение военного сотрудничества в ШОС не нацелено против других стран

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что расширение военного сотрудничества в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлено на создание военного блока и деятельность против других стран. Его словам приводит пресс-служба белорусского минобороны.

Соответтсвующие заявление министр сделала на Совещании министров обороны государств ШОС.

По словам Хренина, страны-члены ШОС рассматривают расширение военного сотрудничества исключительно как инструмент укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии.

