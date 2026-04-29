В КНР заявили о готовности вместе с ШОС строить «красивый мир»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с ШОС создавать красивый и чистый мир
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай готов вместе с другими странами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принимать меры для совершенствования глобального управления в области экологии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство «Синьхуа».

В среду, 29 апреля, глава государства направил поздравительное письмо участникам форума ШОС по зеленому и устойчивому развитию.

«Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для продвижения «Духа Шанхая» <...>, содействовать совершенствованию системы глобального экологического управления и совместными усилиями строить чистый, красивый и устойчивый мир», — говорится в послании.

По словам Си Цзиньпина, КНР последовательно движется по пути зеленого развития с приоритетом на защиту окружающей среды. С этой целью республика принимает активное участие в построении глобальной экологической цивилизации, подчеркнул китайский лидер.

24 апреля в Москве состоялись консультации с участием заместителей министров иностранных дел стран — членов ШОС. Дипломаты на встрече обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств организации и встрече на высшем уровне в формате «ШОС+», которые пройдут в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о сроках предстоящего визита Путина в КНР.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!