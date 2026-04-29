В КНР заявили о готовности вместе с ШОС строить «красивый мир»

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с ШОС создавать красивый и чистый мир

Китай готов вместе с другими странами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принимать меры для совершенствования глобального управления в области экологии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство «Синьхуа».

В среду, 29 апреля, глава государства направил поздравительное письмо участникам форума ШОС по зеленому и устойчивому развитию.

«Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для продвижения «Духа Шанхая» <...>, содействовать совершенствованию системы глобального экологического управления и совместными усилиями строить чистый, красивый и устойчивый мир», — говорится в послании.

По словам Си Цзиньпина, КНР последовательно движется по пути зеленого развития с приоритетом на защиту окружающей среды. С этой целью республика принимает активное участие в построении глобальной экологической цивилизации, подчеркнул китайский лидер.

24 апреля в Москве состоялись консультации с участием заместителей министров иностранных дел стран — членов ШОС. Дипломаты на встрече обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств организации и встрече на высшем уровне в формате «ШОС+», которые пройдут в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о сроках предстоящего визита Путина в КНР.