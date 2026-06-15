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Политика

Лавров раскритиковал политику Европы по Украине

Лавров: Европейские ценности означают полное поражение в правах всего русского
Сергей Гунеев/РИА Новости

«Европейские ценности» подразумевают полное поражение в правах всего русского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, комментируя возможное вступление Украины в Евросоюз, передает РИА Новости.

По его словам, у России нет иллюзий относительно того, что Европа может сделать что-либо полезное, в том числе, для урегулирования конфликта на Украине.

«То, что они (европейцы — прим. ред.) будут стремиться нанести много вреда усилиям по справедливому урегулированию ситуации, у меня сомнений нет», — сказал министр.

Дипломат добавил, что Европа на протяжении пяти веков создает проблемы и «интригует».

Лавров напомнил, что именно европейские страны начинали все мировые войны, начинали конфликты еще до Первой мировой войны, — Наполеон Бонапарт в начале XIX века «поставил под ружье» практически все страны континента против Российской Империи.

Ранее Лавров назвал ошибочными выводы европейцев о том, что Россия проигрывает в конфликте с Украиной.

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