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Политика

В России назвали «непростой» ситуацию с выборами в Армении

Глава СВР Нарышкин: ситуация в Армении с выборами непростая
Евгений Биятов/РИА Новости

Ситуация с парламентскими выборами в Армении является непростой, их результаты «в определенном смысле сомнительные». Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, именно поэтому «очень живые политические процессы» продолжатся.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиция Армении назвала выборы нелегитимными.

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