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Политика

Глава МИД Белоруссии заявил о риске мира скатиться в новую гонку вооружений

Рыженков: мир рискует скатиться в гонку вооружений, которая станет последней
Сергей Бобылев/РИА Новости

Новая гонка вооружений может стать для человечества последней. Такое мнение высказал белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Без ответственного диалога мы рискуем скатиться в новую гонку вооружений, которая может стать для человечества последней», — сказал глава МИД республики.

Трагические события на Украине, на Ближнем Востоке, в Венесуэле и Иране, подчеркнул он, подтверждают необходимость создания новой мировой системы безопасности, которая будет основана на равноправии, взаимном уважении и доверии.

Рыженков также выразил сожаление, что геополитическая нестабильность в различных регионах и всевозможных проявлениях уже стала привычным фоном их встреч с Лавровым.

В мае президент РФ Владимир Путин в ходе совместной тренировки ядерных сил РФ и Белоруссии заявил, что страна не собирается втягиваться в гонку вооружений.

Ранее политолог заявил, что операция КНР у Тайваня может подтолкнуть к гонке вооружений в регионе.

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