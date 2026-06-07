Политолог назвал последствия спецоперации Китая возле Тайваня

Морская спецоперация Китая у восточного побережья Тайваня — это демонстрация силы, до вооруженного конфликта не дойдет. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог Константин Калачев, комментируя обстановку в регионе.

«Это ведь не единственное противоречие. Китай, например, не раз подчеркивал, что «исторически обладает неоспоримым суверенитетом» над островами Южно-Китайского моря. Он опирается на условную границу, впервые обозначенную на китайских картах в 1947 году и охватывающую до 90% акватории моря. Оппоненты Китая в борьбе за спорные территории использовали международное право. В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж для разрешения территориального спора. В 2016 году третейский суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин к Китаю. Трибунал постановил: «Нет никаких доказательств того, что Китай исторически осуществлял исключительный контроль в этих водах». Ну, вот теперь за что боролись, на то напоролись, ибо Китай считает Тайвань своей территорией, большинство стран мира Тайвань не признают», — сказал Калачев.

Таким образом, по словам эксперта, воды Тайваня де-юре можно считать территориальными водами Китая. Для Японии, чьей частью Тайвань был с конца 19 века и до 1945 года, это неприемлемо. Филиппины — тоже давний и принципиальный оппонент Пекина, подчеркнул политолог.

«Но до вооруженного конфликта точно не дойдет. Демонстрация силы и не более. Последствием будет разве что гонка вооружений в регионе. И это не только вооружение Японии. Филиппинцы очень активно занимаются обновлением флота и авиации и обзавелись индийскими ракетами», — заключил Калачев.

До этого Китай объявил о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня. В Пекине заявили, что она направлена на укрепление контроля над акваторией, обеспечение безопасности навигации и защиту национальных интересов. Ее старт совпал с обсуждением между Японией и Филиппинами вопроса о делимитации морских границ в этом районе, который китайские власти считают незаконным.

Ранее Трамп высказался об отправке оружия Тайваню.