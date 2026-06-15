«Пошел, Вов!»: курский чиновник объяснил, кому была адресована его реплика

Первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков объяснил, что его фраза во время совещания с губернатором Курской области Александром Хинштейном была не оскорблением, а радостным возгласом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Вертикова, он просто обрадовался заработавшему интернету и крикнул своему сисадмину Владимиру: «Пошел, Вов!». Никакого «Пошел вон!», по его утверждению, не было.

Во время одного из совещаний губернатора Курской области Александра Хинштейна из-за технических проблем со связью в эфир попала фраза «Пошел вон». Хинштейн обратил внимание на прозвучавшую реплику и потребовал объяснений. Представитель района заявил, что не понял, о чем речь, сославшись на отсутствие связи.

Губернатор уточнил, что фраза прозвучала после подключения студии Льговского района. В ответ ему сообщили, что один из сотрудников обсуждал текущие вопросы. Хинштейн заявил, что Вертиков будет привлечен к ответственности, и принес извинения жителям области за поведение чиновника.

Подобный случай произошел в мае. Из-за проблем со связью глава Большесолдатского района Владимир Зайцев не расслышал вопрос, но его микрофон остался включенным, и участники совещания услышали нецензурную брань. После того случая Хинштейн также обещал провести с чиновником беседу.

Ранее самарский губернатор обматерил и отправил в отставку главу района.