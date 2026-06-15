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Политика

«Пошел вон!»: еще один чиновник выругался на планерке с Хинштейном

Губернатор Хинштейн отчитал курского чиновника после слов «Пошел вон» в эфире

Во время одного из совещаний губернатора Курской области Александра Хинштейна произошел инцидент с участием представителей Льговского района. Из-за технических проблем со связью в эфир попала фраза «Пошел вон», после чего глава региона потребовал объяснений.

Во время обсуждения докладов Хинштейн обратил внимание на прозвучавшую реплику и поинтересовался, кому она была адресована. Представитель района заявил, что не понял, о чем идет речь, сославшись на отсутствие связи в тот момент.

Губернатор уточнил, что фраза прозвучала после подключения студии Льговского района и вызвала вопросы как у него самого, так и у жителей региона. В ответ ему сообщили, что один из сотрудников в этот момент находился в помещении и обсуждал «текущие вопросы».

«Когда вы находитесь на обратной связи во время заседания правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать, а тем более не должны обсуждать такими формулировками», – парировал Хинштейн.

Выслушивать дальнейшие объяснения Хинштейн не стал. Он заявил, что исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков будет привлечен к ответственности, а также принес извинения жителям Курской области за поведение чиновника.

Это уже не первый подобный случай во время прямых эфиров с участием губернатора. Аналогичный инцидент произошел в мае с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым. Тогда из-за проблем со связью он не расслышал вопрос, однако его микрофон остался включенным, и участники совещания вместе со зрителями трансляции услышали нецензурную брань. После того случая Хинштейн также обещал провести с чиновником беседу.

Ранее губернатор Самарской области с матом уволил главу Кинельского района.

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