В Совфеде оценили идею ЕС о внесении в черный список участников СВО

Сенатор Джабаров высмеял идею о включении всех участников СВО в черный список ЕС

Идея Еврокомиссии внести в черный список всех участников СВО абсурдна и не имеет смысла с практической точки зрения. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.ru.

По его словам, соответствующее заявление главы евродипломатии Каи Каллас «принадлежит абсолютно глупому человеку с полным отсутствием политического разума». Сенатор назвал предложение Еврокомиссии «глупостью» и «ерундой».

Джабаров отметил, что «не зря идет разговор, что Каллас скоро отодвинут от решения внешнеполитических задач ЕК». По оценке парламентария, она неподготовлена к такой работе.

«В нужный момент Каллас была использована Западом, чтобы атаковать РФ русофобскими заявлениями. А когда все поняли, что такая политика ведет к тупику, пошел разговор о реформировании ее ведомства» — заявил Джабаров.

До этого Каллас на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила о том, что Еврокомиссия предлагает поименно включить участников спецоперации в черный список ЕС, после чего они не смогут въехать на территорию Евросоюза.

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