В МИД предупредили россиян о рисках задержания в Европе за поддержку СВО

Климов: граждан РФ могут задержать в ЕС за поддержку СВО и посещение Крыма

Россияне при поездках в страны Евросоюза рискуют быть задержаны за поддержку военной операции на Украине. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, причинами задержание могут стать посещение Крыма и подозрения в нарушении санкционного режима.

Климов рекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом.

До этого спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что российским деятелям культуры следует тщательно оценивать риски перед поездками в Европу и США. В пример он привел ситуацию с археологом Александром Бутягиным, которого задержали в Польше по запросу Украины из-за его работы в Крыму.

По его словам, задержание ученого случилось спонтанно и в МИД не знали, что он находится в розыске Интерпола.

Ранее сообщалось, что российским военным запретят въезд в Евросоюз.