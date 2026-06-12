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Культура

Швыдкой предупредил деятелей культуры о рисках поездок в Европу и США

Швыдкой дал рекомендации деятелям культуры для поездок в Европу и США
Виктор Толочко/РИА Новости

Российским деятелям культуры следует тщательно оценивать риски перед поездками в Европу и США. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам политика, известным россиянам также нужно проанализировать свою прежнюю деятельность перед выездом за границу. Швыдкой привел в пример ситуацию с археологом Бутягиным, которого задержали в Польше.

«Бутягин — крупнейший археолог, ездил по Европе много раз и выступал с лекциями. То, что произошло в Польше, случилось спонтанно, мы не знали, что он находится в розыске Интерпола», — отметил он.

Российский ученый Александр Бутягин, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Бутягина обвинили в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции археолога.

Однако 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «пять на пять», в ходе которого был в том числе освобожден Бутягин.

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