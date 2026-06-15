Подготовка Украины к потере городов Константиновка, Дружковка и Краматорск говорит о том, что Киев не верит в свою победу. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.



«Они не только станки и технологические линии выводят [из Славянско-Краматорской агломерации], они разрушают жилые дома, они разрушают все пригодное для жилья, когда отступают. Это основные признаки того, что они не верят в свою победу», — подчеркнул аналитик.



Литовкин напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация является частью России по Конституции, поэтому освобождение этой территории как части Донбасса неминуемо.



При этом, указал военный эксперт, сейчас не стоит говорить о конкретных сроках освобождения Славянска и Краматорская, поскольку «война есть война, здесь не бывает конкретных сроков».



Минобороны 15 июня сообщило, что украинские власти активно готовятся в ближайшее время к потере городов Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее российские войска взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР.

