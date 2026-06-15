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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Чудовищное унижение США»: российский публицист оценил мирный договор с Ираном

Холмогоров назвал мирный договор США и Ирана чудовищным унижением для Вашингтона
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Российский публицист Егор Холмогоров заявил в своем Telegram-канале, что Иран одержал оглушительную победу над США.

По его словам, за три месяца Иран прошел путь от приговоренного к уничтожению государства с истребленным высшим руководством до державы, которая диктует условия, а США вынуждены идти на равный компромисс.

«То есть на чудовищное унижение США и американской гегемонии», — написал Холмогоров.

Он считает, что Ирану помогли победить несколько простых правил: играть не по правилам, а так, как больнее врагу, игнорировать красные линии, иметь реальные убеждения и помнить, что переговоры — это не то, о чем просишь ты, а то, о чем просят тебя. Заключенный мир публицист назвал не концом сюжета, а историческим рубежом.

США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным иранского агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Ранее Вэнс раскрыл детали сделки между США и Ираном.

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