Учения «Платиновый волк 26» с участием стран НАТО начались в Сербии

Keystone Press Agency/Global Look Press

На полигонах под Буяновацем на юге Сербии начались международные тактические учения «Платиновый волк 26», организованные сербскими вооруженными силами при поддержке Европейского командования Вооруженных сил США. Об этом сообщает Kossev.info.

Это одиннадцатые учения из серии «Платиновый волк», которые продлятся до 13 июня и соберут более 550 военнослужащих армий Сербии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Греции, Венгрии, Италии, Румынии, Северной Македонии, Соединенных Штатов, Черногории и Соединенного Королевства.

Как заявили вооруженные силы Сербии, цель учений — обмен опытом и совершенствование подготовки к участию в миротворческих операциях, а также укрепление взаимопонимания между вооруженными силами стран-партнеров.

В течение следующих двух недель участники будут отрабатывать различные тактические сценарии на базе «Юг», полигоне «Боровац» и стрельбище «Вртогош», включая обеспечение безопасности баз, объектов и колонн, патрулирование, блокирование и обыск местности, а также боевые действия в городских условиях.

Маневры серии «Платиновый волк» проводятся в Сербии ежегодно с 2014 года в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».

В 2022 году Белград объявлял мораторий на любые военные учения с иностранными партнерами из-за конфликта на Украине и принципа военного нейтралитета, однако для «Платинового волка» сербские власти регулярно делают официальное исключение.

