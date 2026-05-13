Эксперт объяснил решение Сербии провести военные учения с НАТО

Политолог Межевич: Сербия сблизилась с НАТО ради собственной безопасности
Белграду приходится лавировать между Европой, США и Россией. Только так страна будет чувствовать себя в относительной безопасности. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя совместные учения Сербии и НАТО.

«Сербия остается близкой России страной, сербы любят русских. Но политик ранга Александр Вучича в управлении государством не может ориентироваться только на симпатии. Он обязан, а иногда и вынужден руководствоваться стратегическими соображениями безопасности. А они сегодня таковы, что без сближения с НАТО на Балканах не уцелеть», — пояснил эксперт.

Он также допустил, что Сербия пытается обратить в свою пользу противоречия между Вашингтоном и Брюсселем внутри НАТО.

13 мая стало известно, что Сербия впервые провела совместные военные учения с Североатлантическим альянсом на полигоне Боровац. По данным минобороны страны, в маневрах приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За мероприятием следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая США, Великобританию и Францию.

Ранее совместные с НАТО военные учения начались в Грузии.

 
