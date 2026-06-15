Германия допустила расширение военной миссии Евросоюза Aspides

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о возможном расширении военно-морской миссии Европейского союза в Красном море Aspides в целях разблокировки Ормузского пролива. Трансляция его выступления на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге велась на сайте Еврокомиссии.

Дипломат высказал мнение, что странам ЕС следует быть открытыми в вопросе обеспечения полноценного судоходства в Ормузе, помнить о мандате миссии Aspides, возможно, даже расширить его и углубить возможности европейского участия в Персидском заливе.

Миссия Еевросоюза Aspides была создана в 2024 году для защиты гражданских судов в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда. В последние месяцы европейские лидеры неоднократно заявляли о необходимости ужесточения мер по обеспечению свободного прохода по главным морским маршрутам.

В начале июня агентство Reuters писало, что дипслужба ЕС предложила сделать Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что Австралия поможет союзникам обеспечить судоходство в Ормузском проливе.