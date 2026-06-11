Австралия поможет союзникам обеспечить судоходство в Ормузском проливе

Австралия примет участие в миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе

Австралия примет участие в военной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщается в совместном заявлении министров иностранных дел и обороны Австралии и Великобритании, которое опубликовано на сайте австралийского оборонного ведомства.

«Министры подчеркнули роль Великобритании и Австралии в оказании оборонительной поддержки партнерам для защиты гражданского населения на Ближнем Востоке во время кризиса», — говорится в публикации.

Австралийская сторона собирается поддержать партнеров, направив в регион самолет ВВС E-7A Wedgetail, а также передав усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности.

До этого дипломатическая служба Евросоюза (ЕС) предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива. Отмечается, что для согласования подобного решения требуется одобрение всех 27 государств ЕС.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив.