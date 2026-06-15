США и Иран хотят подкрепить сделку резолюцией СБ ООН

Соглашение между США и Ираном будет скреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом пишет иранское агентство Mehr.

Отмечается, что Вашингтон и Тегеран договорились о создании специального механизма для контроля за реализацией соглашения. Однако не уточняется, что именно будет включать в себя упомянутый механизм и какие полномочия будут у этой миссии.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но до сих пор этого не происходило. 14 июня Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал, что сделка близко.

Ранее Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном.