Вице-президент США пока не обсудил с Трампом выборы 2028 года

Вэнс заявил, что Трамп еще не обсуждал с ним президентские выборы 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп еще не обсуждал с ним возможность выдвижения его кандидатуры на президентских выборах в 2028 году. Его слова приводит телеканале CBS News.

«Не сомневаюсь, что президент США будет всячески поддерживать любое мое окончательное решение, но мы просто еще не обсуждали, каким оно будет», — сказал Вэнс.

До этого заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка рассказал, что Трамп оставил вице-президенту подробные указания на случай, если тому придется заменить его на посту главы государства до завершения президентского срока.

По словам чиновника, в ящике рабочего стола Resolute лежит адресованное Вэнсу письмо на случай, если с американским лидером «что-нибудь произойдет». Горка отметил, что на такой случай имеются протоколы, которые он не вправе обсуждать.

Ранее Трамп назвал имена возможных преемников.