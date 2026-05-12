Трамп назвал имена возможных преемников

Трамп назвал своими возможными преемниками Вэнса и Рубио
IMAGO/Oliver Contreras/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после завершения его срока республиканцы могут выдвинуть «идеальную команду» для управления страной. Он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио сильными претендентами на предстоящие выборы, пишет РИА Новости.

«Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю», — сказал глава государства на ужине в Розовом саду Белого дома, который прошел в рамках недели работников полиции.

На мероприятии Трамп предложил собравшимся выразить предпочтения — кому из двух политиков они отдают симпатии: Вэнсу или Рубио. После аплодисментов Трамп назвал их «командой мечты», при этом не уточнил, кто именно, по его мнению, должен стать президентом, а кто — вице-президентом.

«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты», — добавил он.

Республиканцам до выборов в ноябре 2028 года придется определить нового кандидата в президенты, поскольку, согласно Конституции США, Трамп не сможет баллотироваться на третий срок.

