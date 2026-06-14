Удар украинского FPV-дрона по магазину в Курской области, при котором пострадали два человека, имеет все признаки военного преступления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Атака имеет все признаки военного преступления и преднамеренного удара направленного на гражданское население и гражданский объект», — подчеркнул дипломат.

14 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что БПЛА атаковал в слободе Белой магазин автозапчастей. При налете 16-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног. Их увезли в курскую больницу.

6 мая Родион Мирошник заявил «Газете.Ru», что Россия открыта к переговорному процессу по Украине и стремится к тому, чтобы избежать кровопролития. Однако это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан РФ. Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем.

Ранее СК возбудил почти 10 тыс. уголовных дел о преступлениях ВСУ.