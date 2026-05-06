В МИД заявили, что Украина будет наказана за усиление ударов по городам России

Мирошник: Украина не уйдет от ответственности за военные преступления против РФ

Россия открыта к переговорному процессу по Украине и стремится к тому, чтобы избежать кровопролития. Однако это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан РФ. Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Переговоры включают в себя и гуманитарный трек, и политическое урегулирование, и всевозможный поиск вариантов политико-дипломатического пути урегулирования. В данном случае мы видим отказную позицию украинской стороны, которая демонстрирует ее не только на словах, но и на деле. Россия оставляет двери открытыми для того, чтобы трек переговорный сохранялся. Мы всегда открыты для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и достичь тех целей, которые мы ставили. В частности, политико-дипломатическим путем», — подчеркнул дипломат.

Открытость Москвы к переговорному процессу и дипломатическому решению конфликта, добавил он, не отменяет позицию России о том, что за совершаемые преступления Украина понесет ответственность.

«Она будет за это наказана как военным, так и правовым путем», – указал Мирошник.

Как заявил посол, у Москвы есть два варианта ответа на эскалацию ударов по мирному населению России. Первый вариант – это удары вооруженных сил по военной инфраструктуре Украины. Второй – судебно-правовой путь и наказание военных преступников ВСУ по букве закона .

«На сегодняшний день уже, если мне не изменяет память, на 1 апреля у нас было 1118 человек [боевиков ВСУ], которые получили свои сроки за совершаемые преступления», — сказал Мирошник.

6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине.

Ранее на Украине рассказали о возможном «новом этапе» в переговорах.