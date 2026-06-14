В Кремле показали текст поздравления Путина Трампу

Путин уверен, что с Трампом может придать новое качество отношениям РФ и США

Кремль опубликовал текст поздравления, которое президент РФ Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу по случаю 80-летия.

В послании российский лидер обратился к имениннику по имени и на «ты». Путин назвал Трампа «ярким, незаурядным человеком и политиком».

По словам президента России, сложившееся у них взаимопонимание позволяет прямо и откровенно обсуждать даже сложные вопросы.

«Совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество», — заявил Путин.

Он добавил, что они могли бы сделать многое для обеспечения безопасности и стабильности в мире.

Российский лидер пожелал Трампу здоровья, счастья, благополучия и успехов и попросил передать наилучшие пожелания первой леди и другим членам семьи именинника.

До этого стало известно, что американский лидер во время телефонного разговора с Путиным вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Трамп отметил, что в случае окончания этого конфликта откроются новые перспективы отношений Вашингтона и Москвы.

Ранее в Кремле рассказали, что Трампу не нравится быть 80-летним.