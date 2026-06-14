Тунберг захотела подарить Трампу билет в Гаагу и банку супа на день рождения

Экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что подарила бы президенту США Дональду Трампу на день рождения. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, изначально она хотела подарить Трампу билет в Гаагу в один конец, но подобный презент был бы выше понимания президента США.

Вместо этого Тунберг решила подарить ему банку алфавитного супа, чтобы американский лидер научился выговаривать предложения более связно.

«Теперь вы, наконец-то, сможете принять участие в содержательной публичной дискуссии», — подчеркнула экоактивистка.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль проинформирует общественность, если президент России Владимир Путин примет решение поздравить президента США Дональда Трампа с днем рождения.

14 июня Дональду Трампу исполняется 80 лет. Дональд Джон Трамп родился в 1946 году в Нью-Йорке в семье строительного девелопера Фредерика Трампа. Семья была многодетной — у будущего президента были два брата и две сестры.

Ранее Лукашенко поздравил Трампа с днем рождения.