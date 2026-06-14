Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Экоактивистка рассказала, что подарила бы Трампу на день рождения

Тунберг захотела подарить Трампу билет в Гаагу и банку супа на день рождения
ZUMA Press/Global Look Press

Экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что подарила бы президенту США Дональду Трампу на день рождения. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, изначально она хотела подарить Трампу билет в Гаагу в один конец, но подобный презент был бы выше понимания президента США.

Вместо этого Тунберг решила подарить ему банку алфавитного супа, чтобы американский лидер научился выговаривать предложения более связно.

«Теперь вы, наконец-то, сможете принять участие в содержательной публичной дискуссии», — подчеркнула экоактивистка.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль проинформирует общественность, если президент России Владимир Путин примет решение поздравить президента США Дональда Трампа с днем рождения.

14 июня Дональду Трампу исполняется 80 лет. Дональд Джон Трамп родился в 1946 году в Нью-Йорке в семье строительного девелопера Фредерика Трампа. Семья была многодетной — у будущего президента были два брата и две сестры.

Ранее Лукашенко поздравил Трампа с днем рождения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!