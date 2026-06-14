Глава Пентагона отреагировал на удары Израиля по Бейруту

Хегсет: недавние удары Израиля по Бейруту не помешают сделке между США и Ираном

В Вашингтоне исходят из того, что недавние удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту не помешают сделке между США и Ираном. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Насколько я знаю, мы движемся в верном направлении. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда это произойдет», — сказал министр по поводу возможности сделки.

Кроме того, Пит Хегсет уточнил, что военные США могут разминировать Ормузский пролив в течение 30 дней при наличии надлежащих условий.

14 июня Армия обороны Израиля ударила по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Как уточнили в канцелярии главы израильского правительства, в соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ атаковал цели в Ливане в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы» израильской территории.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.