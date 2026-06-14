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Политика

Константинов заявил, что Украина обречена с союзниками в лице «евротройки»

Константинов: Украина обречена с союзниками в лице «евротройки»
Isabel Infantes/Reuters

Украина как государство обречена с такими союзниками как Франция, Британия и Германия. Такое мнение высказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что Западу Киев нужен только для ослабления России.

«Так называемые нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии, для них это не более чем буферная зона», — отметил Константинов.

До этого лидеры стран «евротройки» в лице президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца назвали условия для достижения мира на Украине.

В совместном заявлении по итогам встречи с Владимиром Зеленским они, в частности, призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Также в данном документе идет речь о гарантиях безопасности, замороженных российских активах и праве Европы развернуть на Украине иностранный военный контингент.

Ранее в Совфеде ответили на условия «евротройки» по завершению украинского конфликта.

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