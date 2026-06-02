Вучич спустя 10 лет может вернуться на пост премьер-министра Сербии

Вучич допустил свое возвращение на пост премьер-министра Сербии после 2027 года

Президент Сербии Александар Вучич, срок полномочий которого истечет в 2027 году, допустил свое возвращение на пост премьер-министра. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты поинтересовались у главы государства, будет ли он претендовать на пост председателя правительства после того, как покинет президентское кресло. Вучич ответил, что «это может произойти». Как сказал политик, основанная им «Сербская прогрессивная партия» все еще нуждается в нем.

Также глава республики подтвердил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок. Он добавил, что парламентские выборы и выборы лидера страны состоятся в Сербии уже в этом году.

1 июня бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Александар Вучич не собирается участвовать в предстоящих президентских выборах. По его словам, политик является конституционным лидером, а Конституция республики позволяет занимать пост главы государства только два срока. В то же время Вулин выразил уверенность, что Вучич после отставки продолжит быть «очень важным игроком».

