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Бизнес

В Евросоюзе определили страну с самой высокой инфляцией

Институт статистики: в Румынии зафиксировали самый высокий уровень инфляции в ЕС
Creative Lab/Shutterstock

Румыния является страной с самым высоким годовым уровнем инфляции в Евросоюзе (ЕС). По данным Национального института статистики, годовая инфляция в стране составила 10,85%, что значительно выше средних показателей по Европе, пишет ТАСС.

Уточняется, что за прошедший год инфляция в сфере услуг выросла на 13%, непродовольственных товаров — на 12,5%, продуктов — на 7%. Электроэнергия в Румынии за отчетный период подорожала на 55%, арендная плата — на 43%, дизельное топливо — на 36%. Стоимость потребительской корзины с мая 2025 года увеличилась с €19 до €21.

По словам румынского экономиста Адриана Негреску, инфляция остается главной проблемой Румынии и фактором, который удерживает экономический рост республики около нулевой отметки, стимулируя рост цен. Эксперт подчеркнул, что причиной роста инфляции в Румынии является высокая стоимость электроэнергии, газа и топлива.

В конце марта правительство Румынии объявило о введении кризисного положения в топливном секторе страны на период с 1 апреля по 30 июня 2026 года, с возможностью последующих пролонгаций. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на защиту румынской экономики и населения от негативных последствий роста цен на топливо в результате конфликта вокруг Ирана.

Уточняется, что средняя цена дизельного топлива в Румынии превысила отметку в 10 леев ($2,3) за литр.

Ранее в Молдавии решили экстренно поднять цены на проезд из-за подорожания топлива.

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