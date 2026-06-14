Ряд стран стали убеждать США в пагубности санкций против России

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил в интервью РИА Новости, что крупные экономики в «Группе двадцати» в частном порядке стремятся убедить США в пагубном влиянии санкций против России на весь мир.

«Насколько нам известно, целый ряд крупных экономик в частных контактах с американцами излагают им пагубность санкционной дубинки. Убеждают Вашингтон в том, что незаконные рестрикции лишь усугубляют риски и вызовы в мировой экономике», — сказал дипломат.

По его словам, при этом в публичных дискуссиях «Группы двадцати» вопрос дальнейшего ослабления санкций США против нефти из России напрямую не ставится.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что в рамках очередного пакета санкций против России Евросоюз намерен сделать так называемый «теневой флот» Москвы ключевой целью. Как сообщает издание, «ужесточение контроля над флотом поможет перекрыть один из важнейших источников дохода» для России. Таким образом Евросоюз намерен склонить Москву к отказу «от максималистских требований», заявляют в ЕС.

В начале июня госсекретарь Марко Рубио заявил, что США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти. Его слова прозвучали на фоне очередного продления разрешения на морской импорт сырья из России. Ранее Вашингтон объяснил отсрочку необходимостью поддержать наиболее уязвимые страны в условиях напряженности на Ближнем Востоке, а также рисками для мирового энергорынка. Почему США пока не готовы полностью закрыть этот механизм и как ситуацию оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Милонов удивился украинским санкциям против «Газеты.Ru».