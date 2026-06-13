«Журналисты не представляют угрозы»: в Госдуме удивились санкциям Украины против «Газеты.Ru»

Введение Украиной санкций против изданий «Газета.Ru» и «Лента.ру» нельзя объяснить логически, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Если честно говорить, то меня очень удивило это решение, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский ведет себя как абсолютный идиот. Он мог бы запросто сказать, что он эти санкции применять не будет, и попытаться показать, что он человек, в общем, свободных взглядов и борец за свободу слова. Вряд ли журналисты, журналистские коллективы «Газеты» и «Ленты» представляют угрозу национальной безопасности для этой территории под названием Украина. В общем, ведет себя как придурок, откровенно говоря. И, наверное, просто пришло время какие-то санкции ввести — вот он решил ввести против журналистов. Объяснить логически, почему он это сделал, я, к сожалению, вообще не могу никак», — сказал он.

12 июня украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских средств массовой информации, в том числе интернет-изданий «Газета.Ru» и «Лента.ру». В общей сложности в список попали 29 граждан и 17 организаций. Помимо СМИ, в их числе — Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

Введенные Зеленским санкции предполагают ряд ограничительных мер — заморозку активов физлиц и юрлиц из списков на украинской территории, аннулирование оформленных на них лицензий, запрет на сотрудничество с ними в торговой, культурной и научной сфере, прекращение официальных визитов и передачи объектов интеллектуальной собственности. По умолчанию в соответствии с решением СНБО эти меры вводятся на десятилетний срок.

Ранее в Госдуме оценили новый пакет санкций против России.