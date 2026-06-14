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Политика

Российский сенатор заявил о чрезмерной поддержке Украины Польшей

Пушков: официальная Варшава зашла слишком далеко в маниакальной поддержке Киева
Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что официальная Варшава слишком далеко зашла в маниакальной поддержке Киева.

По словам Пушкова, в Польше заметно выросли антиукраинские настроения, несмотря на то, что польский премьер-министр Дональд Туск старательно закрывает глаза «на героизацию приспешников Гитлера на Украине».

«Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко. А президент [Польши Кароль] Навроцкий, на которого так надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, сделал по первой пару резких заявлений, но с тех пор в основном молчит в тряпочку», — написал сенатор.

Пушков отметил, что влияния Навроцкого на политику страны не заметно, и предположил, что ему из Брюсселя дали понять, что лучше не высовываться.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне этого скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше разгорелся новый скандал из-за украинских нацистов.

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