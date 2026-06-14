В МИД РФ рассказали, как Россия поможет Кубе с продовольствием

Россия планирует отправить в Кубу продукты по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов в разговоре с РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия уже помогает Кубе модернизировать производство удобрений и сельскохозяйственной техники в рамках Организации ООН по промышленному развитию. При этом страны рассчитывают на скорый запуск проекта с ЮНИСЕФ.

«Несмотря на то, что это Детский фонд, проект направлен на укрепление климатических устойчивых услуг и возобновляемой энергии. Все, что можем, делаем и будем делать», — добавил он.

Соединенные Штаты в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. Американский лидер открыто угрожает стране «недружественным переворотом». В марте глава Белого дома сообщил, что на острове в ближайшее время произойдет смена правящего режима. Он отметил, что республика находится у него в руках.

Ранее президент Кубы заявил, что вторжение США приведет к «кровавой бойне».