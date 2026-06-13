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Политика

Орбан остался на посту председателя «Фидес» еще на год

Орбан переизбран на посту председателя «Фидес» на съезде партии
Jacob King/Pool Photo/AP

Венгерская консервативная партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» приняла решение оставить у руля своего многолетнего лидера Виктора Орбана, несмотря на недавнюю неудачу на парламентских выборах. На общенациональном съезде в Будапеште делегаты продлили полномочия экс-премьера в качестве председателя партии еще на один год, сообщает М1.

Орбан баллотировался на безальтернативной основе и получил практически единогласную поддержку: за его кандидатуру проголосовали 729 человек, и лишь восемь воздержались. По мнению соратников политика, в условиях острого кризиса только он способен удержать партию от раскола.

Тем не менее, съезд признал необходимость радикальных внутренних перемен. Партия объявила о начале масштабной реструктуризации, которая затронет руководящие органы — в обновленный совет теперь войдут представители всех областей Венгрии, сменился и состав заместителей лидера. «Фидес» планирует полностью переработать свою программу и обновить кадровый состав, ориентируясь на запросы современного электората и ставя в приоритет работу с молодежью.

Сам Виктор Орбан заявил о намерении продолжать политическую борьбу и вернуть «Фидес» во власть. Политик имеет колоссальный опыт руководства партией, которую он возглавлял в 1993–2000 годах и бессменно с 2003 года. Последние 16 лет Орбан занимал пост премьер-министра страны, однако теперь ему и его сторонникам предстоит осваивать роль оппозиции.

На прошедших 12 апреля выборах коалиция «Фидес» и христианских демократов потерпела сокрушительное поражение, сумев провести в 199-местный парламент Венгрии лишь 52 своих представителя.

Ранее Мадьяр пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана.

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