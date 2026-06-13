Додик уличил западные страны в желании «растворить» Республику Сербскую

Западные политики стремятся ликвидировать Республику Сербскую как самостоятельное образование в составе Боснии и Герцеговины, чтобы она перестала создавать проблемы и вызывать недовольство в Брюсселе. Об этом в разговоре с ТАСС заявил Милорад Додик, возглавляющий партию «Союз независимых социал-демократов».

«Они хотят, чтобы Республика Сербская была упразднена и фактически растворена. Они делают для этого все. Мы раздражаем Брюссель», — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что против него самого было инициировано судебное разбирательство, у которого, по его мнению, нет законных оснований.

«Все началось с того, что некий немец, выдающий себя за верховного представителя, решил, что его указаниям обязаны подчиняться. И он считает себя вправе диктовать свою волю. Власти в Боснии подхватили эту идею и начали судебное преследование в мой адрес», — пояснил Додик.

Он также высказал сомнения относительно пользы для Республики Сербской от евроинтеграции, указав на отсутствие явного лидера в Евросоюзе.

Ранее Додик заявил, что из ЕС хотят сделать военный союз.