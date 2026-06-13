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Политика

Додик предрек Франции и Германии смену власти под давлением народа

Додик: народ сместит Макрона и Мерца, это лишь вопрос времени
Amel Emric/Reuters

Смена власти во Франции и Германии неизбежна, граждане этих стран в конечном итоге сместят президента Эммануэля Макрона и канцлера Фридриха Мерца. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель крупнейшей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Политик также высказал сомнения относительно выгоды евроинтеграции для Республики Сербской, ссылаясь на отсутствие явного лидера в современном Евросоюзе.

«Вопрос лишь в том, когда народ освободится от власти президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца», – подчеркнул Додик.

Он добавил, что текущая миграционная обстановка в ЕС также снижает привлекательность присоединения к Союзу.

«К тому же, Европу захлестнула волна из 40 миллионов мигрантов. Для чего нам туда стремиться?» – задался вопросом политик.

Также он акцентировал внимание на важности сохранения самобытности общества, его христианской направленности и поддержания православной идентичности Республики Сербской.

Ранее Додик заявил, что из ЕС хотят сделать военный союз.

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