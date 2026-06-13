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Политика

Додик заявил, что из ЕС хотят сделать военный союз

Додик: из ЕС пытаются сделать военный союз вместо политического объединения
Amel Emric/Reuters

Европейский союз пытаются превратить в военный союз вместо политического объединения. Об этом заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Киев давно постигло бы поражение, если бы не воинственные намерения Евросоюза и его отживших элит, которые пытаются сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения», — считает он.

По его словам, поэтому Брюссель пытается распространить свое влияние на Молдавию, Армению и другие направления.

Целью ЕС, добавил Додик, является создание стратегических опорных пунктов, чтобы оказывать давление на Россию «и в целом на восточное направление».

На прошлой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что не поддерживает идею создания общеевропейской армии.

Ранее в НАТО обсудили план ускоренных закупок беспилотников.

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