Путин призвал кабмин сосредоточить усилия на реализации стратегии развития Приазовья

Президент России Владимир Путин призвал правительство уделить особое внимание реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года, которая ранее была утверждена кабмином. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, инициатива должна способствовать существенному росту ресурсного и рекреационного потенциала региона.

Путин призвал правительство, агентство стратегических инициатив, руководителей на местах, а также предпринимателей «сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии.

Президент также подчеркнул необходимость более активного внедрения передовых научно-технологических решений и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в проекты технологического развития в Приазовье.

Лидер страны подчеркнул, что эти меры должны стать основой для долгосрочного и устойчивого экономического роста региона.

13 июня Путин провел совещание по видеоконференцсвязи, посвященное экономике и социальной сфере воссоединенных субъектов. В ходе мероприятия обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Президент отметил, что работать с новыми регионами приходится в сложных условиях беспилотной опасности: из-за успехов российских войск в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины переходят к откровенно террористическим методам.

Ранее сообщалось, что в Азовском море могут начать масштабный лов медуз в рамках стратегии развития Приазовья.