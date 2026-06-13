Путин проводит по ВКС совещание по развитию Донбасса и Новороссии

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 13 июня, организовал совещание по видеоконференцсвязи, посвященное экономике и социальной сфере воссоединенных субъектов. В ходе мероприятия обсуждаются вопросы восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что работать с новыми регионами приходится в сложных условиях беспилотной опасности: из-за успехов российских войск в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к откровенно террористическим методам.

«Никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — подчеркнул Путин.

Во время встречи глава государства поставил задачи по развитию новых регионов РФ. Путин подчеркнул, что необходимо не просто восстановить все, что разрушено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии.

«Все сферы жизни новых регионов РФ должны получить мощный импульс для развития, это общенациональная задача», — подчеркнул президент, добавив, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям к 2030 году.

Кроме того, на совещании правительству было поручено сосредоточить особые усилия для реализации стратегии развития Приазовья, чтобы использовать в рамках программы развития ресурсный и рекреационный потенциал региона.

Ранее Сальдо заявил об обесценивании Зеленским вклада России в новые регионы.