Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин заявил о необходимости развивать Донбасс и Новороссию

Путин: нужно заложить новую основу для развития Донбасса и Новороссии
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Донбассе и Новороссии нужно заложить новую основу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, нужно не просто воссоздать и отремонтировать все, что было уничтожено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Он призвал сделать так, чтобы мощное развитие началось во всех сферах жизни этих регионов и люди увидели настоящие перемены к лучшему.

«Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена», — подчеркнул Путин.

В апреле глава государства призывал чиновников вывести новые регионы на общероссийский уровень к 2030 году.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших там в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. Часть территорий регионов пока находится под контролем Киева.

Ранее Владимир Сальдо раскритиковал Зеленского за обесценивание вклада России в развитие новых регионов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!