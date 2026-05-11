Президент Украины Владимир Зеленский обесценивает вклад России в развитие Донбасса и Новороссии. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время беседы с ТАСС.

«Зеленскому выгодно обесценивать все, что делает Россия. Но жители Херсонщины сами сравнивают, что было раньше и что делается сейчас», — сказал глава региона.

По его словам, до 2022 года Херсонскую область годами держали на периферии. Сельское хозяйство, дороги, мелиорация, промышленность и курорты имели огромный потенциал, но системного развития регион не видел.

Сальдо отметил, что после вхождения в состав России регион увидел совсем другую жизнь: социальные выплаты, строительство и ремонт дорог, школ, больниц, поддержка предпринимателей и др.

До этого Сальдо предложил инициировать суд над главой Украины Владимиром Зеленским. По его словам, за ликвидацию херсонцев, разрушение материального достояния региона с украинским лидером должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. Чиновник отметил, что готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе.

Ранее Сальдо высмеял план «победы» Зеленского.