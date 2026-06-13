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Политика

Западные члены АТЭС устроили сговор против председательства РФ на форуме

Посол Бердыев: три члена АТЭС настраивают других против председательства РФ
Andy Wong/AP

Западные страны-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пытаются настроить других участников против того, чтобы Россия была председателем форума в 2035 году. Об этом рассказал заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Отдельные экономики враждебно относятся к российской заявке, обрабатывают в кулуарах других членов, чтобы они воздержались от поддержки», — сказал дипломат.

По его словам, в этом участвуют Австралия, Новая Зеландия и Канада и они не скрывают, что российская заявка на председательство вызывает у них «политические спазмы».

Между тем, подчеркивает Бердыев, ресурс их сопротивления ограничен, а Россия имеет право на председательство в форуме.

В последний раз Россия была председателем АТЭС в 2012 году. В апреле президент РФ Владимир Путин утвердил заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году.

Ранее Си Цзиньпин пригласил Путина на саммит АТЭС в Китае.

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