Аналитик Кларк: у Британии нет никакой надежды в противостоянии с Россией

Великобритания не сможет в одиночку противостоять России в случае военного конфликта. К такому выводу пришел британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк, чьи слова приводит газета Daily Express.

По его словам, в одиночку у Соединенного Королевства «никакой надежды нет».

Эксперт предполагает, что военное противостояние Москвы и Лондона может произойти в ближайшие несколько лет. Кларк заявил, что «это может быть война, а может и нет», однако столкновение с высокой долей вероятности может произойти на море.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее в Германии испугались «нападения» России в 2029 году.