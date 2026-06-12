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Политика

В Германии испугались «нападения» России в 2029 году

Командующий армией ФРГ Фройдинг призвал готовиться к нападению России в 2029 году
Kay Nietfeld/Global Look Press

Германия должна быть готовой к нападению России к 2029 году или ранее. Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, чьи слова приводит Politico.

Он утверждает, что среди стран Запада существует консенсус, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО до конца десятилетия.

«Мы должны быть готовы к бою. <…> 2029 год – это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера НАТО в 2029 году», – сказал Фройдинг.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее в НАТО сделали неожиданное признание о конфликте с Россией.

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