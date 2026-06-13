Украина осознанно ликвидирует российские памятники, это потребует серьезного разбирательства в будущем. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он напомнил, что по всей территории Украины было демонтировано огромное количество памятников, в том числе императрице Российской империи Екатерине II, писателю Александру Пушкину, сатирику Михаилу Жванецкому и тд.

При этом деятели, в честь которых были установлены памятники, составили славу не только истории России, но и украинской истории, отметил Швыдкой. По его словам, Россия должна фиксировать снос памятников, нынешние власти Украины убедить уговорами невозможно.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее сообщалось, что украинские власти отказались от советских названий улиц в Чернобыльской зоне.