Украинские власти отказались от советских названий улиц в Чернобыльской зоне

На Украине переименовали более 80 объектов в зоне ЧАЭС

Власти Украины переименовали ряд улиц в Чернобыльской зоне отчуждения в рамках политики декоммунизации. Об этом написало украинское издание «Страна».

Согласно распоряжению Киевской городской администрации, в Припяти проспект Ленина получил название Центральный проспект, а улицу Героев Сталинграда переименовали в улицу Защитников Украины.

В самом Чернобыле также изменили названия нескольких улиц. Так, Коммунистическая стала улицей Спасателей, а улица Дзержинского — улицей Памяти. Всего, по данным издания, власти переименовали более 80 объектов.

Кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников советским и российским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года курс на «вытеснение» русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, усилился.

По всей стране продолжают сносить памятники российским и советским деятелям, переименовывать улицы в честь русских писателей, художников и ученых, а также убирать упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглись более 200 тыс. кв. км. Наиболее пострадали север Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.

Ранее украинские власти переименовали районы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые находятся на территории Луганской и Донецкой народных республик.