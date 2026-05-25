В конгрессе заявили о слишком частых покушениях на Трампа

Спикер Джонсон: покушения на президента США становятся обыденностью
Покушения на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа становятся обычным делом. Об этом телеканалу Fox News заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Комментируя недавнюю стрельбу у Белого дома, Джонсон отметил, что уже были предприняты три попытки покушения непосредственно на президента. Спикер напомнил, что он был с Трампом во время двух покушений. По словам Джонсона, подобное становится слишком обычным явлением.

Глава палаты представителей пояснил, что президент США воспринимает такие угрозы как часть работы главой государства. Джонсон подчеркнул, что следует снизить градус напряженности в стране. В связи с этим спикер обратился к коллегам-демократам с призывом не демонизировать своих оппонентов, называя их нацистами и не объявлять главу государства угрозой демократии, поскольку подобное провоцирует разного рода безумцев.

Вечером 23 мая рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов у Белого дома произошел инцидент со стрельбой. Известно, что в момент стрельбы Трамп находился в Белом доме, он не пострадал.

Ранее Трамп сделал заявление после очередной стрельбы у Белого дома.

 
