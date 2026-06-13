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Политика

Зеленского предупредили о возможном восстании в Киеве

Экс-советник Соскин допустил восстание киевлян против Зеленского
Peter Dejong/AP

Жители Киева могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Какая-то часть людей может на Банковую пойти против Зеленского. Скажут: «Это ты сделал, это ты виноват. Потому что надо было в 2022-м подписывать это соглашение, а ты не подписал»», — считает Соскин.

По его словам, властям Украины плевать на людей. Они преследуют цель обслуживать интересы стран Запада и поддерживать потоки финансовой помощи республике, утверждает эксперт.

До этого вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявлял, что Киев до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости на предстоящую зиму. Он подчеркнул, что работа должна быть переведена в четкий документальный формат. Речь идет о реальных графиках выполнения, определенных ответственных лицах, подписанных решениях и постоянном контроле за результатами.

Ранее стало известно, сколько украинцев не доверяют Зеленскому.

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