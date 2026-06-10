Послы 32 стран-членов НАТО на плановой встрече обсудили возможность ускоренных закупок беспилотников для повышения безопасности «прифронтовых государств». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, запрос об усилении военного присутствия на своей территории в НАТО направила Румыния. Источники Politico не сообщили, когда подобные закупки могут произойти и у кого НАТО собирается приобрести беспилотники.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.